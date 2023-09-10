Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сравнил Илью Цымбаларя с современными футболистами.

- Вы приехали на матч памяти Ильи Цымбаларя. Каким его запомнили?

- Лично с ним мы не пересекались. Но, конечно, я его знаю, наблюдал за его игрой. Илья был отличным футболистом и хорошим человеком. У него сумасшедшая левая нога, и он хорошо видел поле. Я смотрел некоторые его матчи. Это был классный исполнитель, один из лучших в свое время. Быстрый футболист. Илья рано ушел из жизни, и хорошо, что есть память о нем.

- Сейчас есть похожие игроки, с такими же характеристиками?

- Футбол меняется, развивается. С такой левой ногой мало сейчас ребят. Но игрок такого класса не затерялся бы ни в одной команде.

Елена Григорьевская