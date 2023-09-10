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Тимощук: «Когда мы собираемся и концентрируемся, то понятно, что мастерство наших футболистов выше, чем у соперников» эксклюзив

10 Сентября 2023 • 12:00 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о настрое команды на матчи.

- Многие эксперты отмечают, что в критической ситуации «Зенит» умеет собираться. За счет чего это происходит?

- Настраиваем ребят. Нужно играть ровно на протяжении всего сезона. Поэтому мы и становились чемпионами в предыдущие годы. Сейчас нужно идти тем же путем. Если проигрываем сопернику в самоотдаче или настрое – сразу теряем очки. А когда мы собираемся и концентрируемся, то понятно, что мастерство наших футболистов выше, чем у соперников. Но тяжело быть настроенными на сто процентов к каждой игре, как со «Спартаком» или ЦСКА. Нам нужно менять менталитет в этом направлении, чтобы соперник не имел значения, потому что за каждую победу дают три очка.

- Удается его менять?

- Стараемся. Поэтому есть стабильность на протяжении последних пяти лет. Надеюсь, так будет и дальше.

- Можете сказать, что с каждым чемпионатом эмоции притупляются?

- Нет. Вы же видите, как радуется команда, болельщики. Как мы проводим все празднования. Это тоже определенный заряд эмоций. От этого устать невозможно.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Тимощук
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