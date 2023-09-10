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Тимощук: «У «Зенита» было отставание на старте, но за счёт характера мы вернулись в золотую гонку» эксклюзив

10 Сентября 2023 • 11:35 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о трансфере Вильсона Изидора, «Краснодаре» и чемпионской борьбе.

- Покупка Изидора стала очень неожиданной для всех. Как ее оцениваете?

- Я сам недавно об этом узнал. Уверен, он поможет «Зениту». Все знают его сильные стороны. Шанс проявить себя в команде у Изидора точно будет, как и у всех других футболистов. Сезон очень насыщенный, игр много. Все будет зависеть от него самого и его желания.

- В этом сезоне получится борьба за первое место? Самым вероятным вашим конкурентом пока выглядит «Краснодар».

- Да, и нам еще предстоит очная встреча. Пока «быки» не проигрывают. У них хороший состав. Может, нет ярких звезд, но они побеждают за счет своего характера. Недавно была победа над «Спартаком». Поэтому у нас нет какой-то недооценки. Тем более, мы недавно оступились в матче с «Балтикой», и это говорит о том, что нужно ко всем подходить с максимальной концентрацией.

- Вы чувствуете, что соперники постоянно ждут от «Зенита» осечки?

- Конечно. Они радуются, когда мы теряем очки. Поэтому мы должны быть сильнее, устойчивее, чтобы не дать никому воспользоваться нашей осечкой.

- Вам хочется какой-то интриги? Чемпионства в борьбе? Или главное взять золотые медали как можно раньше?

- Мне хочется побеждать. Вы видите, что эмоции у ребят есть, и это самое главное. Мы находились в тяжелой ситуации в начале чемпионата. Отставание было достаточно большое. Но мы смогли в сложных матчах добиться побед и вернулись в чемпионскую гонку. Это говорит о характере и о том, что потенциал у команды высокий. Но нам есть куда расти в любом случае.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Тимощук
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