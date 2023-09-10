Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился воспоминаниями о штрафных ударах Ильи Цымбаларя.

- Как Цымбаларь тренировал свои штрафные удары, помните?

- Он штрафной забил только один – мадридскому «Реалу». А так, много ли он их забил?

- Ну он же не только «Реалу» забивал со штрафного?

- Забивал, да, но мы все их забивали.

- То есть Цымбаларь не был мастером штрафных?

- Он был просто большим мастером: штрафные, пенальти – какая разница. Он был большим футболистом. Но тогда в «Спартаке» были собраны сильные футболисты, и Илья всех дополнял. А мы дополняли его. Правда, правая нога у него была смешная, а вот левая была хорошая.

- Сейчас в «Спартаке» есть такие игроки, как Цымбаларь, по уровню? Олег Романцев сказал, чтоесли бы Илья играл сейчас, то он тоже был бы ярким футболистом по своему уровню.

- Да мы все из той команды и сейчас в современном футболе не затерялись бы.

Елена Григорьевская