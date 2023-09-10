Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов после матча памяти Ильи Цымбаларя в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился воспоминаниями о легендарном полузащитнике.

- Каким вам запомнился Цымбаларь, с которым вы долгое время играли в «Спартаке»?

- Он был очень своеобразный: мог шутить, смеяться, мог подколоть. И у него такое было всё время. Он считал себя чуть выше других. Но мы были с ним одного возраста. У него было свое «я». Это хорошо, когда у человека есть свое «я». У нас у всех оно было, просто Илья был очень своеобразный, и он хорошо дополнял нашу команду.

- Каким человеком был Цымбаларь?

- Илья был замечательным человеком. Очень положительным. Любил шутить и смеяться. Настоящая душа компании.

- Вы всегда понимали его шутки?

- Да.

- Никогда не обижались?

- Ну а что обижаться? Мы же прекрасно пониманием, когда люди шутят, а когда говорят серьезно. Мы тоже могли над ним пошутить и умели это делать. Поэтому тогда в «Спартаке» и была хорошая обстановка. Мы выходили на матчи и бились друг за друга. Это нормально, когда в команде умеют и посмеяться, и поругаться, и пошутить когда-то. Могли и напихать друг другу. Спортивный коллектив именно так и функционирует. Не может быть всегда все идеально, или все плохо. Должно быть все вместе.

Елена Григорьевская