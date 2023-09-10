Селекционер «Краснодара» Лайзанс рассказал, при каком условии Сперцян покинет клуб

Селекционер «Краснодара» Юрис Лайзанс высказался о будущем полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна.

По словам Лайзанса, Сперцян может покинуть «Краснодар» в ближайшие трансферные окна, если получит достойное предложение.

«Уедет ли Сперцян зимой или следующим летом? Если будет достойное предложение, наверное, он поедет. Предложение должно быть достойно его игре и уровню», — цитирует Лайзанса «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему футболисту проявляли ряд европейских клубов, среди которых главным претендентом на Сперцяна назывался амстердамский «Аякс».

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.