Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Изидор хотел покинуть Россию, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы»

10 Сентября 2023 • 10:16 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Гарольд Ичбиа, агент новичка «Зенита» Вильсона Изидора, высказался о переходе своего клиента в петербургский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

По словам агента, изначально французский футболист хотел покинуть Россию, однако «Локомотив» отклонил все предложения из Европы. После этого предложение по Изидору сделал «Зенит», которое было принято.

«7-го числа он (Изидор) вернулся в тренировочный лагерь «Локомотива». После этого поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба в России, да ещё и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда. Всё просто», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 6 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Вильсон Изидор Гарольд Ичбиа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
11:18 · Россия. Премьер-лига
Ивич - лучший тренер июля-августа в РПЛ
11:12 · Россия. Премьер-лига
Сафонов рассказал о мотивации Сперцяна после срыва трансфера в Европу
11:05 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Почему иностранцам без опыта дают тренировать большие клубы, а Саше Мостовому нет?»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Селекционер «Краснодара» Лайзанс рассказал, при каком условии Сперцян покинет клуб
10:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Бителло высказался о возможном переходе бразильца в «Динамо»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Изидор хотел покинуть Россию, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы»
10:09 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о получении Промесом гражданства РФ
10:03 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Марио Фернандес - мыльный пузырь, который сдулся»
10:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» ушёл от поражения в матче с «Волгарём»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Тикнизян может играть в Германии»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Мор — про переход Изидора в «Зенит»: «Это не топ-трансфер»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: «Цымбаларь был гениальным футболистом»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о трансфере Изидора: «Где больше платят, туда и идут»
09:16 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали, почему отказались от Гайча
08:43 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Цымбаларь - великий игрок»
Все новости
Рекомендуем