Агент: «Изидор хотел покинуть Россию, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы»

Гарольд Ичбиа, агент новичка «Зенита» Вильсона Изидора, высказался о переходе своего клиента в петербургский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

По словам агента, изначально французский футболист хотел покинуть Россию, однако «Локомотив» отклонил все предложения из Европы. После этого предложение по Изидору сделал «Зенит», которое было принято.

«7-го числа он (Изидор) вернулся в тренировочный лагерь «Локомотива». После этого поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба в России, да ещё и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда. Всё просто», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 6 миллионов евро.