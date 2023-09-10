В «Спартаке» рассказали о получении Промесом гражданства РФ

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о получении нападающим команды Квинси Промесом российского гражданства.

«Промес уже получил паспорт РФ? Не получил. Информация не соответствует действительности. На данный момент идёт другой процесс. Связан ли он с получением гражданства? Да», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Промес провел семь поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

Срок действующего контракта между 31-летним нидерландцем и «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2024 года.