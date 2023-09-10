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Пономарёв: «Марио Фернандес - мыльный пузырь, который сдулся»

10 Сентября 2023 • 10:03 Комментировать

Бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался касательно трансфера экс-защитника «армейцев» Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Фернандес - мыльный пузырь, который сдулся. Он безобразно поступил с ЦСКА. Фернандес - недалекий человек, раз так безобразно поступил с «армейцами». Тут нет ничего удивительного», - приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Марио выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Пошлым летом защитник перешел в «Зенит», подписав однолетний контракт с возможностью продления.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл девять матчей во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес Владимир Пономарёв
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