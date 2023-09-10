Пономарёв: «Марио Фернандес - мыльный пузырь, который сдулся»

Бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался касательно трансфера экс-защитника «армейцев» Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Фернандес - мыльный пузырь, который сдулся. Он безобразно поступил с ЦСКА. Фернандес - недалекий человек, раз так безобразно поступил с «армейцами». Тут нет ничего удивительного», - приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Марио выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Пошлым летом защитник перешел в «Зенит», подписав однолетний контракт с возможностью продления.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл девять матчей во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.