Озбилиз: «Тикнизян может играть в Германии»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз высказался об игре защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Озбилиз назвал Тикнизяна качественным футболистом, который мог бы заиграть в чемпионате Германии. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего армянина были заинтересованы «Вольфсбург», «Вердер» и «Байер».

«Очень хорош физически, качественный, современный латераль, который может играть по всему флангу. Я думаю, он может играть в Германии. У нас есть пара футболистов, которые играют в Бундеслиге», — цитирует Озбилиза Metaratings.

В текущем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 2,5 миллиона евро.