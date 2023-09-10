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Мор — про переход Изидора в «Зенит»: «Это не топ-трансфер»

10 Сентября 2023 • 09:45 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о переходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».

Ранее сообщалось, что 23-летний француз перешёл в петербургский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Изидор будет выступать за «Зенит» под номером 10.

«Это не топ‑трансфер. Он не был лидером «Локомотива». Изидор пришёл на место Малкома, логично, что он взял его номер. Семак может раскрывать игроков, задатки у него есть», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, Изидор защищал цвета «Локомотива» с начала 2022 года. В общей сложности в составе «железнодорожников» нападающий провёл 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Эдуард Мор Вильсон Изидор
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