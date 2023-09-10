Мелёшин: «Цымбаларь был гениальным футболистом»

Экс-игрок московского «Спартака» Алексей Мелёшин вспомнил об игре и взаимоотношениях с Ильёй Цымбаларём.

«Однажды вместе с семьей Ильи отдыхали. С нами были дети. Это я хорошо помню. Об этом человеке всегда думаешь только с добротой. Очень простой человек, но гениальный футболист», - передает слова Алексея RT.

В субботу, 9 сентября, состоялся поединок между ветеранами «Спартака» и сборной мира в память об Илье Цымбаларе. Московская команда отпраздновала победу со счетом 2:1.

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