Мостовой - о трансфере Изидора: «Где больше платят, туда и идут»

Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о переходе нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора в петербургский «Зенит» на правах аренды.

«Трансфер Изидора - это нормальная история. Есть объективные причины: где больше платят, туда и люди идут. Не думаю, что стоит обращать на это внимание. «Зенит» усиливается», - приводит слова Александра Betonmobile.ru.

О переходе 23-летнего француза в петербургский клуб было объявлено в субботу, 9 сентября. Арендный договор рассчитан до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше РПЛ Изидор провел четыре встречи и забил один гол.