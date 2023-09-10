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Мостовой - о трансфере Изидора: «Где больше платят, туда и идут»

10 Сентября 2023 • 09:30 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о переходе нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора в петербургский «Зенит» на правах аренды.

«Трансфер Изидора - это нормальная история. Есть объективные причины: где больше платят, туда и люди идут. Не думаю, что стоит обращать на это внимание. «Зенит» усиливается», - приводит слова Александра Betonmobile.ru.

О переходе 23-летнего француза в петербургский клуб было объявлено в субботу, 9 сентября. Арендный договор рассчитан до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше РПЛ Изидор провел четыре встречи и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Вильсон Изидор
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