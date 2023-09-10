В «Оренбурге» рассказали, почему отказались от Гайча

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о сорвавшемся переходе в клуб нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

«История с Гайчем закрыта, мы взяли Куэро. Рассматривали кандидатуру Адольфо, но там для нас тяжёлая история по финансам», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» может арендовать 24-летнего аргентинца.

В текущем сезоне Гайч провёл за ЦСКА семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,8 миллиона евро.

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе пять набранных очков.