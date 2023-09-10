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Жирков: «Цымбаларь - великий игрок»

10 Сентября 2023 • 08:43 Комментировать

Бывший защитник национальной сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков поделился мнением о поединке памяти Ильи Цымбаларя.

«Очень хорошо, что такие игры проводят - в честь такого великого игрока! Все приехали, вышли на поле и сыграли. Кого был рад видеть больше всего? Всех был рад видеть», - приводятся слова Жиркова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что встреча состоялась в субботу, 9 сентября, на московском стадионе «Открытие Банк Арена». В матче между легендами «Спартака» и сборной мира победу отпраздновали «красно-белые» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Цымбаларь Юрий Жирков
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