Жирков: «Цымбаларь - великий игрок»

Бывший защитник национальной сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков поделился мнением о поединке памяти Ильи Цымбаларя.

«Очень хорошо, что такие игры проводят - в честь такого великого игрока! Все приехали, вышли на поле и сыграли. Кого был рад видеть больше всего? Всех был рад видеть», - приводятся слова Жиркова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что встреча состоялась в субботу, 9 сентября, на московском стадионе «Открытие Банк Арена». В матче между легендами «Спартака» и сборной мира победу отпраздновали «красно-белые» со счетом 2:1.