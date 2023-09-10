Самедов прокомментировал назначение Ташуева в «Факел»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России, а ныне селекционер «Факела» Александр Самедов высказался о назначении на пост главного тренера команды Сергея Ташуева.

«Выбор Ташуева на пост главного тренера «Факела»? Мы движемся вперёд. Надеюсь, что будем набирать очки», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, что о назначении Ташуева было объявлено несколько дней назад. На посту главного тренера команды специалист сменил Вадима Евсеева, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона.

После семи туров «Факел» набрал четыре очка занимает предпоследнее место в турнирной таблице.