Каррера: «У меня взаимная любовь с фанатами «Спартака»

Итальянский тренер Массимо Каррера рассказал о взаимоотношениях с болельщиками московского «Спартака».

«Какие эмоции испытал после возвращения на спартаковский стадион? Очень большие эмоции. У меня взаимная любовь с фанатами, я испытываю к болельщикам те же чувства, что и они ко мне», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Каррера принимал участие в матче памяти Ильи Цымбаларя. Итальянец являлся главным тренером сборной мира, которая уступила легендам «Спартака» со счетом 1:2.

Массимо возглавлял «красно-белых» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «народная команда» стала чемпионом России.