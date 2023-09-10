Агент Чельсо Менезес, представляющий интересы полузащитника «Крузейро» Даниэля Жуниора, рассказал о переходе игрока в «Ахмат».

«Со сделкой всё в порядке, мы ждём документы, чтобы всё заверить официально. Даниэль уже в Грозном. Всё хорошо», – поведал в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» представитель бразильца.

Ранее сообщалось, что «Крузейро» и «Ахмат» согласовали аренду хавбека.

Даниэль Жуниор принял участие в 48 матчах в цветах «Крузейро», отметившись пятью голами и тремя ассистами. В текущем розыгрыше бразильский Серии А футболист четырежды появился на поле – во всех случаях он выходил на замену.