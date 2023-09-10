Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о предстоящем переходе бразильца Даниэля Жуниора в «Ахмат» эксклюзив

10 Сентября 2023 • 00:18 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

Агент Чельсо Менезес, представляющий интересы полузащитника «Крузейро» Даниэля Жуниора, рассказал о переходе игрока в «Ахмат».

«Со сделкой всё в порядке, мы ждём документы, чтобы всё заверить официально. Даниэль уже в Грозном. Всё хорошо», – поведал в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» представитель бразильца.

Ранее сообщалось, что «Крузейро» и «Ахмат» согласовали аренду хавбека.

Даниэль Жуниор принял участие в 48 матчах в цветах «Крузейро», отметившись пятью голами и тремя ассистами. В текущем розыгрыше бразильский Серии А футболист четырежды появился на поле – во всех случаях он выходил на замену.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крузейро Ахмат трансферы футбола - лето 2023 Даниэль Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
00:18 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о предстоящем переходе бразильца Даниэля Жуниора в «Ахмат» эксклюзив
09 Сентября
23:17 · Россия. Премьер-лига
Глушаков - о матче памяти Ильи Цымбаларя: Не буду говорить, почему я не сыграл и кто так решил
22:34 · Россия. Премьер-лига
Радимов - об Изидоре в «Зените»: Ему будет непросто попасть в стартовый состав
22:08 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о матче памяти Ильи Цымбаларя
21:59 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: Чтобы отдохнуть, надо устать
21:43 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался об интриге в РПЛ в этом сезоне
21:24 · Россия. Премьер-лига
Легенды «Спартака» выиграли матч памяти Ильи Цымбаларя
21:19 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о победе «Спартака» над сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя
21:10 · Россия. Премьер-лига
Жирков рассказал, что изменилось в его жизни после окончания карьеры
21:01 · Россия. Премьер-лига
Мостовой поделился эмоциями от участия в матче легенд
20:20 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о возможной отставке Абаскаля до зимней паузы
20:10 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал, при каких условиях Черчесов может возглавить не топ-клуб РПЛ 1
19:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Цымбаларь входит в топ-5 лучших футболистов за всю историю России
19:16 · Россия. Премьер-лига
​Салихова – о «Зените»: «Сорока-воровка – тащит всё, что блестит» 2
19:13 · Россия. Премьер-лига
Тимощук оценил переход Изидора в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем