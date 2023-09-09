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Глушаков - о матче памяти Ильи Цымбаларя: Не буду говорить, почему я не сыграл и кто так решил

09 Сентября 2023 • 23:17 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о прошедшем матче легенд столичного клуба и сборной мира.

Экс-игрок сборной России отметил, что это был значимый матч для российского футбола, ведь для него Илья Цымбаларь является кумиром.

«Жалко, что мне не довелось поучаствовать в игре, хотя Олег меня приглашал. Не буду говорить, почему я не сыграл и кто так решил. Сами всё понимаете. Это и неважно», - написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Напомним, что легенды «Спартака» одержали победу со счётом 2:1.

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Спартак Москва Денис Глушаков
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