Ветеран «Спартака» Виктор Онопко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, почему «Ростов» стартовал неубедительно.

- «Ростов», как и «Спартак», тоже не блещет в этом чемпионате. Почему?

- У нас прошло не так много матчей в чемпионате. Были хорошие игры, но и неудачные тоже.

- С «Зенитом» был хороший матч во втором туре.

- Да, с «Рубином», с «Локомотивом» на Кубок тоже. Но были и плохие. Даже больше не по результату, а по игре. Но мы работаем, и это нормальная ситуация, потому что в команде много молодежи, ребят из дубля. Плюс есть новички, которые потихоньку вливаются. Им нужно время. Пока есть претензии по работе, по самоотдаче, по исполнению. Есть ошибки, конечно, но мы работаем над этим.

- В прошлом сезоне ростовчане выступали хорошо, и в этом чемпионате от команды много ждали. Наверняка стоит цель выступить не хуже. Насколько она реализуема?

- Сейчас только начало чемпионата, все впереди. Не хочу искать причины в травмированных, в тех, кто покинул наш клуб. Футболисты понимают свою ответственность.

- За кем больше сейчас следите, за ЦСКА или «Спартаком»?

- Если честно, слежу за тем соперником, против которого будет следующий матч.

- Тогда вы должны все знать о сборной Катара.

Реклама

- Я улетаю в Египет сначала. Нам сначала с ними предстоит соперничать. Так что мысли именно об этом сопернике.

Елена Григорьевская