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Онопко: «Цымбаларь был очень добрым человеком и всегда улыбался» эксклюзив

09 Сентября 2023 • 23:11 Комментировать

Ветеран «Спартака» Виктор Онопко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспомнил бывшего одноклубника Илью Цымбаларя, в честь которого сегодня прошел матч памяти.

- Вы принимали участие в матче памяти Илья Цымбаларя. Расскажите, каким он вам запомнился.

- Самое яркое воспоминание - это то, что он был очень добрым человеком и всегда улыбался. От Ильи исходил один позитив. И, конечно, это был просто незабываемый футболист: индивидуально сильный, мощный. Таких игроков мало. Кроме того, у него был свой стиль игры. Он мог обыграть на скорости, убрать, пробить, левая нога у него была сильная. Илья мог мастерски исполнить любую передачу. Плюс у него было хорошее понимание игры. Он приехал в «Спартак» из одесского «Черноморца», а ведь не каждый футболист попадал под философию Романцева и его «Спартака». По стилю могли подойти только определенные футболисты.

- Он сходу вписался в команду?

- Именно так. Всего месяц ушел на адаптацию к коллективу, к требованиям. Он приехал вместе с Никифоровым, как я помню. И они оба остались.

- Андрей Тихонов сказал, что Цымбаларь не был мастером штрафных. А вы как считаете?

- Конечно, был.

- Тихонов сказал, что Цымбаларь забил со штрафного только мадридскому «Реалу».

- Этого хватит, наверное (смеется).

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Цымбаларь Виктор Онопко
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