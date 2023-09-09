Ветеран «Спартака» Виктор Онопко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспомнил бывшего одноклубника Илью Цымбаларя, в честь которого сегодня прошел матч памяти.

- Вы принимали участие в матче памяти Илья Цымбаларя. Расскажите, каким он вам запомнился.

- Самое яркое воспоминание - это то, что он был очень добрым человеком и всегда улыбался. От Ильи исходил один позитив. И, конечно, это был просто незабываемый футболист: индивидуально сильный, мощный. Таких игроков мало. Кроме того, у него был свой стиль игры. Он мог обыграть на скорости, убрать, пробить, левая нога у него была сильная. Илья мог мастерски исполнить любую передачу. Плюс у него было хорошее понимание игры. Он приехал в «Спартак» из одесского «Черноморца», а ведь не каждый футболист попадал под философию Романцева и его «Спартака». По стилю могли подойти только определенные футболисты.

- Он сходу вписался в команду?

- Именно так. Всего месяц ушел на адаптацию к коллективу, к требованиям. Он приехал вместе с Никифоровым, как я помню. И они оба остались.

- Андрей Тихонов сказал, что Цымбаларь не был мастером штрафных. А вы как считаете?

- Конечно, был.

- Тихонов сказал, что Цымбаларь забил со штрафного только мадридскому «Реалу».

- Этого хватит, наверное (смеется).

Елена Григорьевская