Радимов - об Изидоре в «Зените»: Ему будет непросто попасть в стартовый состав

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора в питерский клуб.

Экс-игрок сборной России отметил, что был удивлён первоначальной информации о возможном переходе, но считает, что француз является гарантией голов, но ему будет непросто попасть в стартовый состав.

«Все это знают. Проявлять себя точно придется. Мне он больше всего нравится на фланге», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что французский форвард пополнил ряды «сине-бело-голубых» на правах аренды. У «Зенита» в договоре включена опция обязательного выкупа.