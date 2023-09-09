Титов высказался о матче памяти Ильи Цымбаларя

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о прошедшем матче между легендами столичного клуба и сборной мира памяти Ильи Цымбаларя.

Напомним, что легенды «красно-белых» одержали победу со счётом 2:1, а Титов по итогу был признан лучшим игроком встречи.

Экс-игрок сборной России отметил, что такие игры возвращают ветеранов в прошлое, тем более был очень важный повод.

«Матч состоялся, хотел бы с этим поздравить болельщиков и партнеров по команде. Выходил просто играть в футбол, а мне еще приз дали», - заявил Титов в эфире телеканала «Матч ТВ».