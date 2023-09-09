Черчесов: Чтобы отдохнуть, надо устать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своём состоянии на данный момент.

Специалист отметил, что, чтобы отдохнуть, надо устать, но если ты не устал, то можно не отдыхать.

«Время всё расставит на свои места. Были ли предложения? Не будем об этом», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, что последним клубом 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», с которым он прекратил сотрудничество в июле этого года после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов возглавлял столичные «Спартак» и «Динамо», пермский «Амкар», а также несколько иностранных клубов.