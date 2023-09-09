Черчесов высказался об интриге в РПЛ в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об интриге в нынешнем сезоне РПЛ.

Специалист отметил, что, чтобы что-то говорить про него, то нужно досконально знать.

«Кажется, что есть интрига? Правильное слово — кажется. Мне ничего не кажется, пока я сам не увижу», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, что после семи проведенных туров РПЛ на первом месте располагается «Краснодар» с 17 очками в активе, у «Зенита», «Крыльев Советов» и московского «Динамо» по 14 баллов.

Ближайший тур начнётся в пятницу, 15 сентября, матчем между «Динамо» и «Пари НН».