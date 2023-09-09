Легенды «Спартака» выиграли матч памяти Ильи Цымбаларя

Легендарные в прошлом футболисты провели матч памяти Ильи Цымбаларя. Александр Филимонов, Андрей Ещенко, Роман Шишкин, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Ананко, Дмитрий Парфёнов, Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Константин Головской, Владимир Джубанов, Александр Павленко, Алексей Мелешин, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Никита Баженов, Александр Ширко, Луис Робсон, Роман Павлюченко и Олег Цымбаларь представляли команду «Спартака». За сборную мира играли следующие футболисты: Деян Радич, Мэттью Бут, Захари Сираков, Макбет Сибайя, Владимир Маминов, Огнен Короман, Анатолий Тимощук, Юрис Лайзанс, Алексей Смертин, Юрий Жирков, Александр Гацкан, Максим Ромащенко, Предраг Ранджелович, Арас Озбилиз, Александр Мостовой, Даме Н’Дойе, Сергей Корниленко, Эммануэль Эменике.

Уже на первых минутах после прострела Алексея Мелёшина Андрей Ещенко в касание пробил в цель. Казалось, что там был офсайд, но судьи его не увидели. Вскоре после подачи Андрея Тихонова здорово сыграл головой Роман Павлюченко, и мяч полетел в правый угол ворот - 2:0. В конце первого тайма Филимонов ногой парировал опасный удар Эменике. Озбилиз чудом не отличился, но мяч после его удара немного разминулся со штангой. В концовке игры Ромащенко издали запустил мяч в стойку. Еще одна попытка вскоре стала голевой, выстрел точно в левую девятку - 2:1.

Легенды «Спартака» отпраздновали победу.