Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов высказался о победе «Спартака» над сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

09 Сентября 2023 • 21:19 Комментировать

Станислав Черчесов высказался о прошедшем матче между легендами «Спартака» и сборной мира, который был посвящён памяти Ильи Цымбаларя.

Напомним, что «красно-белые» одержали победу с минимальным преимуществом в счёте 2:1, Черчесов и Романцев возглаляли столичный клуб. 

«Впечатления самые хорошие, тем более мы выиграли. Ребята на поле показали мастерство. Команда выдержала установку Романцева. Самое главное — победа, и отсюда можно отталкиваться, — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Илья Цымбаларь ушёл из жизни в декабре 2013 года на 45-м году. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
22:34 · Россия. Премьер-лига
Радимов - об Изидоре в «Зените»: Ему будет непросто попасть в стартовый состав
22:08 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о матче памяти Ильи Цымбаларя
21:59 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: Чтобы отдохнуть, надо устать
21:43 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался об интриге в РПЛ в этом сезоне
21:24 · Россия. Премьер-лига
Легенды «Спартака» выиграли матч памяти Ильи Цымбаларя
21:19 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о победе «Спартака» над сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя
21:10 · Россия. Премьер-лига
Жирков рассказал, что изменилось в его жизни после окончания карьеры
21:01 · Россия. Премьер-лига
Мостовой поделился эмоциями от участия в матче легенд
20:20 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о возможной отставке Абаскаля до зимней паузы
20:10 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал, при каких условиях Черчесов может возглавить не топ-клуб РПЛ 1
19:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Цымбаларь входит в топ-5 лучших футболистов за всю историю России
19:16 · Россия. Премьер-лига
​Салихова – о «Зените»: «Сорока-воровка – тащит всё, что блестит» 2
19:13 · Россия. Премьер-лига
Тимощук оценил переход Изидора в «Зенит»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Эменике: Рад вернуться в Москву
19:04 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв оценил перспективы Изидора в «Зените»
Все новости
Рекомендуем