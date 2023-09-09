Черчесов высказался о победе «Спартака» над сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

Станислав Черчесов высказался о прошедшем матче между легендами «Спартака» и сборной мира, который был посвящён памяти Ильи Цымбаларя.

Напомним, что «красно-белые» одержали победу с минимальным преимуществом в счёте 2:1, Черчесов и Романцев возглаляли столичный клуб.

«Впечатления самые хорошие, тем более мы выиграли. Ребята на поле показали мастерство. Команда выдержала установку Романцева. Самое главное — победа, и отсюда можно отталкиваться, — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Илья Цымбаларь ушёл из жизни в декабре 2013 года на 45-м году.