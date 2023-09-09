Жирков рассказал, что изменилось в его жизни после окончания карьеры

Бывший игрок питерского «Зенита» и московского ЦСКА Юрий Жирков рассказал, как изменилась его жизнь после окончания профессиональной карьеры.

Экс-игрок сборной России отметил, что стал больше проводить времени с семьёй, стал больше уделять времени младшему сыну, которого нужно возить на тренировки.

«Больше ничего. Вот пошел на учебу на тренерскую. Посмотрим, что из этого выйдет», - приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Жирков закончил карьеру летом прошлого года. Последним его клубом были подмосковные «Химки».

Также он выступал за лондонский «Челси», московское «Динамо» и «Анжи».