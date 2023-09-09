Мостовой поделился эмоциями от участия в матче легенд

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями от участия в матче между легендами столичного клуба и сборной мира, который был посвящён памяти Ильи Цымбаларя.

Экс-игрок сборной России отметил, что если бы поединок был анонсирован раньше, а не за 2-3 дня, то игра сложилась бы по-другому.

«Я думаю, что народу собралось бы намного больше. А так… атмосфера прекрасная. Очень рад, что были болельщики «Спартака» за воротами, которые отсутствуют на играх основной команды», - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Легенды «Спартака» одержали победу со счётом 2:1.