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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой поделился эмоциями от участия в матче легенд

09 Сентября 2023 • 21:01 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями от участия в матче между легендами столичного клуба и сборной мира, который был посвящён памяти Ильи Цымбаларя. 

Экс-игрок сборной России отметил, что если бы поединок был анонсирован раньше, а не за 2-3 дня, то игра сложилась бы по-другому. 

«Я думаю, что народу собралось бы намного больше. А так… атмосфера прекрасная. Очень рад, что были болельщики «Спартака» за воротами, которые отсутствуют на играх основной команды», - приводит слова Мостового «Матч ТВ». 

Легенды «Спартака» одержали победу со счётом 2:1.

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Спартак Москва Александр Мостовой
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