Новый форвард «Зенита» из Москвы, очищение атаки «Спартака», Кокорина на Кипре и два Жоау в Барселоне: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Закрылось трансферное окно в европейских лигах топ-5, теперь поток новостей значительно ослабнет. Но неделя есть у менеджеров РПЛ, к тому же можно заявлять свободных агентов, так что нам будет за кем следить. Хотя Александр Кокорин уже нашёл себе новый клуб, и опять на Кипре. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» разрядил плотность в атаке

Сразу двух легионеров скинули «красно-белые» под закрытие европейского трансферного окна. Шамар Николсон проиграл конкуренцию Александру Соболеву и потух, а Кейта Бальде отсидел дисквалификацию, чуть побегал и пропал. Вот этих двух персоналий и собирался избавиться «Спартак». Получилось неплохо. Кейта Бальде уехал в аренду, «Эспаньол» забрал его на сезон с правом дальнейшего выкупа. Напомним, «попугаи» в прошлом сезоне вылетели из Ла Лиги, теперь выступают в Сегунде.

По такой же схеме Шамара Николсона отправили во Францию. Ямайского форварда на сезон арендовал «Клермон», в соглашении тоже прописано право дальнейшего выкупа, но обязательное ли оно – не сообщается. Шамар играл за «Спартак» с января 2022 года, успел за это время провести 43 матча, забить 12 голов и отдать 4 результативные передачи. Не слишком ли сильно «красно-белые» почистили атаку, как думаете? Тем более, что в РПЛ не забивают уже два матча подряд.

Изидор всё-таки сбежит из Москвы?

Посреди недели агент французского форварда «плакался» прессе: «Локомотив» никак не хочет отпускать его клиента, хотя он приносил классные варианты во Франции («Марсель») и Бельгии. Из-за этого Изидор решился на крайние меры – он самовольно покинул расположение клуба и уехал во Францию. И уже там нашёлся шикарный вариант: «Зенит» (с личной подачи Сергея Семака) пришёл за форвардом и готов дать отличные условия. Аренда за миллион евро и возможность дальнейшего выкупа за шесть миллионов евро. Агент уже подтвердил, что стороны очень близки к соглашению. Изидор рассматривает только «Зенит», ЦСКА и «Краснодар», приходившие с предложениями, его не интересуют.

Александр Кокорин снова в аренде

А ведь итальянская сказка была так близка. Кокорин даже выходил за «Фиорентину» в Лиге конференций и в концовке матча помог заработать пенальти. «Фиалки» обыграли «Рапид» со счётом 2:0, а уже через пару часов «Арис» объявил о возвращении Кокорина. В прошлом сезоне Александр привёл киприотов к чемпионству, поэтому в клубе его очень ждали. Условия совсем не изменились: опять же аренда на год с полным покрытием зарплаты и девятый номер, которому в «Арисе» за лето никому не отдали.

Европейские чемпионаты

Португальская «Барселона»

Реклама

На излёте трансферного окна очень активна была «Барса». Хави активнее всего гонялся за Бернарду Силвой, но в итоге забрал двух португальцев вместо одного. На год в аренду приехали два Жоау – Фелиш и Канселу. И если по крайнему защитнику из «Манчестер Сити» вопросов нет, то как в новую команду будет встраиваться Фелиш – очень интересно. Аренда в «Челси» ему не удалась, теперь среда более понятна. Но найдётся ли место португальцу, вот Фати не нашлось и уехал каталонский проспект в «Брайтон». Англичане покроют 75% зарплаты Ансу, но не смог выкупить игрока в дальнейшем.

Французский «ПСЖ»

Тут противоречий нет. Париж скинул Неймар и Месси, решив взять курс на французских футболистов. Килиан Мбаппе уже получил себе в партнёры Усмана Дембеле, а на «флажке» добили атаку ещё двумя игроками – Брэдли Барколя и Рандалем Коло-Муани. Первый – восходящая звёздочка французского футбола, после долгих переговоров был куплен у «Лиона» за 45 миллионов евро.

Рандаль Коло-Муани – звезда уже состоявшаяся. Переговоры по нему тоже были очень сложными, в итоге «Айнтрахт» получил рекордные для себя 75+15 миллионов евро, а «ПСЖ» - перебор атакующих игроков. Уже указали на дверь Уго Экетике, который отказался становится частью сделки как раз по Коло-Муани и ехать в Германию. Французские СМИ уверяют, что приходил даже «Зенит», предлагая 40 миллионов евро за отвергнутого молодого таланта. Но Экетике не рассматривал вариант с переездом в Россию.