Гаджиев высказался о возможной отставке Абаскаля до зимней паузы

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста наставника московского «Спартака».

Специалист отметил, что многое зависит от кредита доверия у испанца, и как будут играть «красно-белые» в будущем.

«Сегодня «Спартак» играет нестабильно и неорганизованно, крайне плохо в обороне. Понятно, что с такими действиями в защите достигнуть планируемого результата не удастся», - приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

После семи туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.