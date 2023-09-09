Гаджиев рассказал, при каких условиях Черчесов может возглавить не топ-клуб РПЛ

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев назвал условия, при которых бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить не топ-клуб Российской премьер-лиги.

Специалист считает, что Черчесов может возглавить команду, у которой есть перспективы развития и движения вперёд.

«Если даже не в топ-клубе Черчесову создадут условия для собственной реализации и достижения цели, то он туда пойдёт. Он верит в свои силы, знает свои возможности, как и должен любой профессиональный тренер», - приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Напомним, что Черчесов на данный момент находится без работы.