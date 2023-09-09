Мостовой: Цымбаларь входит в топ-5 лучших футболистов за всю историю России

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об Илье Цымбаларе.

Экс-игрок сборной России отметил, что он часто играл с прославленным спартаковцем, и считает, что Цымбаларь входит в число пяти лучших футболистов национальной сборной.

«То, как он владел техникой, голевым чутьем, креативом. Его левая нога неповторима. Сколько лет прошло, и до сих пор не может появиться футболист с такой же виртуозной левой ногой», - заявил Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Цымбаларь скончался в декабре 2013 года на 45-м году жизни.