​Салихова – о «Зените»: «Сорока-воровка – тащит всё, что блестит»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход Вильсона Изидора в «Зенит».

Напомним, что в субботу «Зенит» объявил об аренде 23-летнего Изидора у «Локомотива» с правом выкупа.

«Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов», - сказала Салихова, отметив, что так теперь работает не только «Зенит».

По мнению Салиховой, в обозримом будущем у «Зенит» вся скамейка запасных будет состоять из переметнувшихся футболистов.

«Эдакая сорока-воровка, тащит всё, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдёт, то отправят в «Сочи», - цитирует Салихову Metaratings.

После семи туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с 14 очками в активе.