Тимощук оценил переход Изидора в «Зенит»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о переходе нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора в питерский клуб.

Специалист отметил, что пока не видел форварда в расположении клуба, но надеется, что француз усилит «Зенит».

«Мы работаем со всеми футболистами, которые с характером. Важно будет пообщаться и объяснить наши правила. В «Зените» мягких нет, в «Зените» только с характером», - приводит слова Тимощука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что форвард подписал арендный контракт с «Зенитом» до конца нынешнего сезона, а у команды с берегов Невы будет опция обязательного выкупа.