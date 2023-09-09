Эменике: Рад вернуться в Москву

Бывший футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, что рад вернуться в столицу России.

«Чувствую себя хорошо. Рад вернуться. «Спартак» — большой и хороший клуб. Я наслаждался временем, которое провел здесь», - приводит слова Эменике «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 9 сентября, нигериец примет участие в матче памяти легендарного футболиста столичного клуба, который проходит на «Открытие Банк Арене».

Эменике выступал за «Спартак» на протяжении двух сезонов (2011-2013). За это время он принял участие в 49 играх, в которых смог отметиться 24 забитыми мячами.