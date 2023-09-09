Кузьмичёв оценил перспективы Изидора в «Зените»

Бывший функционер «Локомотива» и «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о перспективах Вильсона Изидора в петербургском «Зените».

«Думаю, Изидор поначалу стопроцентно присядет в «Зените» на скамейку, какое-то время будет нужно, чтобы Семак с ним познакомился», – приводит слова эксперта издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, будущее француза в Санкт-Петербурге зависит от скорости адаптации, поскольку свой уровень француз в России уже показал.

Напомним, что Вильсон Изидор присоединился к «Зениту» на правах аренды с правом обязательного выкупа из «Локомотива». В новом клубе 23-летний форвард будет выступать под 10-м номером.