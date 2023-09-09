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Рапопорт: Трансфера Изидора в «Зенит» меня удивил

09 Сентября 2023 • 18:51 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Бывший наставник петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о переходе Вильсона Изидора в стан «сине-бело-голубых».

«Этот трансфер меня немного удивил. Изидор – хороший игрок, но, по каким-то причинам, он не имел постоянного места в основном составе «Локомотива». Выходил на замену, и довольно неплохо», – приводит слова специалиста в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению Рапопорта, трансфер француза был согласован с тренерским штабом из-за новой схемы Сергея Семака и проблем «сине-бело-голубых» с позицией нападающего.

Напомним, что Вильсон Изидор стал футболистом «Зенита» сегодня, 9 сентября, выбрав 10-й номер в новой команде. Француз перешёл из «Локомотива» на правах аренды с правом обязательного выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Рапопорт Вильсон Изидор
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