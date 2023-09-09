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​Романцев: «Я считаю, что Цымбаларь себя реализовал на 75%»

09 Сентября 2023 • 18:51 Комментировать

В субботу вечером пройдёт матч между командами легенд «Спартака» и сборной мира. Он посвящён памяти легендарного игрока московского клуба Ильи Цымбаларя.

Олег Романцев, который в своё время тренировал Илью Цымбаларя, считает, что он не реализовал себя полностью.

«Я сторонник того, что все футболисты, бывшие у меня, не реализовали себя максимально. Я считаю, что Илья себя реализовал на 75%», - цитирует Романцева ТАСС.

Илья Цымбаларь ушёл из жизни 28 декабря 2013 года. Предполагается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Следить за матчем команд легенд «Спартака» и сборной мира можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Илья Цымбаларь
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