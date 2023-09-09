В «Урале» рассказали, когда ждут возвращения Газинского на поле

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии травмированных футболистов.

Спортивный функционер надеется, что полузащитник Юрий Газинский сможет вернуться в конце месяца, а Рай Влут после 14 сентября должен начать работать в общей группе.

«Бикфалви отыграл в этом сезоне пока только пять минут... Так что с учетом кадровых потерь мы сыграли весьма неплохо. Есть резерв для усиления», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

После семи туров Российской премьер-лиги уральский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.