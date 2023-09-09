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В «Урале» рассказали, когда ждут возвращения Газинского на поле

09 Сентября 2023 • 18:49 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии травмированных футболистов. 

Спортивный функционер надеется, что полузащитник Юрий Газинский сможет вернуться в конце месяца, а Рай Влут после 14 сентября должен начать работать в общей группе. 

«Бикфалви отыграл в этом сезоне пока только пять минут... Так что с учетом кадровых потерь мы сыграли весьма неплохо. Есть резерв для усиления», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 

После семи туров Российской премьер-лиги уральский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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