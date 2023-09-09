​Булыкин оценил трансфер Изидора из «Локомотива» в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин сказал несколько слов о переходе Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит». По мнению Булыкина, от этого трансфера выиграет каждая из сторон.

«Думаю, эта ситуация пойдёт всем на пользу. «Локомотиву» такой немотивированный футболист не нужен. А вот «Зениту» уже достался мотивированный футболист, который составит конкуренцию нападающим в клубе», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» арендовал 23-летнего Изидора с правом выкупа. В питерской команде французский нападающий взял себе номер 10, под которым ранее за «сине-бело-голубых» выступал Малком.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 17 сентября – против «Рубина» на поле соперника.