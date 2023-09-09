Галактионов прокомментировал переход Изидора в «Зенит»

Наставник столичного «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о переходе форварда «железнодорожников» Вильсона Изидора в «Зенит».

«Игрок перешёл в другой клуб. Я не комментирую футболистов других команд», — кратко прокомментировал трансфер специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что Вильсон Изидор официально стал футболистом «сине-бело-голубых» сегодня, 9 сентября. Ранее сообщалось, что француз перейдёт в стан петербургского клуба на правах аренды с обязательным правом выкупа. В новой команде Изидор выбрал 10-й номер.