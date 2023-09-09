Иванов рассказал, почему «Урал» отказался от Марадишвили

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об интересе к полузащитнику московского «Локомотива» Константину Марадишвили.

Спортивный функционер отметил, что, скорее всего, игрока не будет в уральском клубе, ведь недавно он получил грузинский паспорт и, скорее всего, будет считаться легионером.

«А у нас иностранцев и так очень много. Поэтому в нынешних условиях приглашение Константина теряет актуальность», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Контракт 23-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллионов евро.