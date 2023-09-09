Андрей Николаев оценил переход Изидора в «Зенит»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Николаев высказался о подписании форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.

«По сути, Изидор – такой же футболист, как и Кассьерра. Если бы взяли кого-то из российских футболистов, я бы порадовался. А так – очередной легионер, который будет мешать выходить тому же Сергееву на поле», – заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению экс-нападающего «Зенита», француз берётся для конкуренции основной связке форвардов, что ставит вопрос о необходимости такого подписания. Также Николаев считает, что такой трансфер больше ослабил «Локомотив», чем усилил «Зенит».

Напомним, что Вильсон Изидор официально присоединился к «сине-бело-голубым» сегодня, 9 сентября. Игрок перешёл в «Зенит» на правах аренды с обязательным правом выкупа.