Президент «Урала» Григорий Иванов не считает, что с питерским «Зенитом» нельзя бороться в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер считает, что раньше «Зенит» был более сильной командой.

«Динамо» же победило в Питере, ЦСКА сыграл вничью дома. Так что все реально. Хотя и сейчас она остается реальным претендентом на титул. Но это все же не «космос», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после семи проведенных туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице с 14 очками в активе.