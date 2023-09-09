Изидор попрощался с болельщиками «Локомотива»

Нападающий Вильсон Изидор, который пополнил ряды питерского «Зенита», попрощался с болельщиками московского «Локомотива».

Француз отметил, что на протяжении 1,5 лет отдавал все свои силы и поблагодарил персонал, физиотерапевтов, врачей, стюардов и переводчиков.

«Я хотел бы назвать всех, но это заняло бы слишком много времени, потому что они всегда были очень теплы ко мне и всегда помогали мне с момента, когда я присоединился к команде. Мне было приятно поделиться с вами моментами, и я буду помнить только хорошие», - написал Изидор в социальной сети.

Напомним, что у «Зенита» будет обязательное право выкупа.