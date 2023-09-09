​«Динамо» предложило 10 млн евро за бразильца

Полузащитник «Гремио» Бителло является трансферной целью московского «Динамо». Как сообщает Ge Globo, «бело-голубые» предложили за 23-летнего футболиста 10 миллионов евро. Руководители «Гремио» примут решение и дадут ответ на предложение в ближайшие несколько дней.

Источник отмечает, что «Гремио» владеет 70% экономических прав на Бителло, то есть клуб при принятии предложения «Динамо» получит не всю сумму.

Стоит сказать, что трансферное окно в России закрывается 14 сентября.

Московское «Динамо» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на три очка.