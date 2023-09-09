Гаджиев назвал ключевые факторы, которые влияют на будущее Абаскаля в «Спартаке»

Бывший наставник самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев назвал ключевые факторы, которые влияют на будущее наставника главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Специалист считает, что необходимо смотреть, как испанец управляет коллективом, ведь это самое главное в работе тренера. Также нужно понимать, соответствует ли уровень его знаний современным требованиям.

«Это главные составляющие. Кроме того, нужно убедиться, что наставник не потерял уверенность в себе и сохраняет оптимизм», - приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

«Спартак» после семи туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице.