​Малком отреагировал на появление новой «десятки» в «Зените»

В субботу «Зенит» объявил об аренде у «Локомотива» Вильсона Изидора. Французский нападающий взял в питерском клубе номер 10, под которым ранее выступал Малком. Бразилец, летом перебравшийся в «Аль-Хиляль», по этому случаю сделал публикацию в социальных сетях.

«Номер 10 хорошо представлен. Удачи, мой брат. Мы вместе», - написал Малком в социальных сетях, обращаясь к Изидору.

«Зенит» после семи туров располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три очка. Ближайшую игру питерцы проведут 17 сентября – против «Рубина» на выезде.