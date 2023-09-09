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​Малком отреагировал на появление новой «десятки» в «Зените»

09 Сентября 2023 • 17:41 Комментировать

В субботу «Зенит» объявил об аренде у «Локомотива» Вильсона Изидора. Французский нападающий взял в питерском клубе номер 10, под которым ранее выступал Малком. Бразилец, летом перебравшийся в «Аль-Хиляль», по этому случаю сделал публикацию в социальных сетях.

«Номер 10 хорошо представлен. Удачи, мой брат. Мы вместе», - написал Малком в социальных сетях, обращаясь к Изидору.

«Зенит» после семи туров располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три очка. Ближайшую игру питерцы проведут 17 сентября – против «Рубина» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильсон Изидор Малком Филипе
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