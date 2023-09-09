Хаджи поддержал идею проведения матча памяти Цымбаларя

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался в преддверии матча памяти Ильи Цымбаларя.

«Это очень правильное и хорошее дело, что вспомнят такого классного игрока, как Илюша Цымбаларь. И сын его — большой молодец, и РФС, что поддержал идею — тоже. Нужно всегда помнить таких футболистов», — цитирует Хаджи Rusfootball.

Функционер добавил, что ждет интересного и красивого футбола, ведь на матч приехали очень хорошие футболисты.

Сегодня, 9 сентября, легенды «Спартака» проведут товарищескую встречу со сборной мира. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.